انت الان تتابع خبر العلوي: تمثيل سوريا على مستوى الخارجية طبيعي ولا يقلل من أهمية القمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العلوي خلال حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "المنطقة عانت من التدخلات الخارجية التي أدت الى بروز ظواهر التطرف والإرهاب والبلدان العربية دفعت الثمن ومن ضمنها العراق".وشدد على "ضرورة الاستفادة من العقدين الماضيين في تقوية أواصر القوة والترابط والتعاون بين البلدان العربية لانهاء هذه الحروب والنزاعات، مع تهيئة مناخ مناسب لتحقيق الإصلاحات السياسية".

واستطرد بالقول، إنه "تم تقديم مجموعة من المبادرات لتعزيز الموارد المائية وتوطين الصناعة وتطوير السياحة وسيتم تقديمها خلال القمة لإقرارها"، مستدركاً أن "العراق ينظر الى مشروع طريق التنمية على انه سيحول العراق الى ممر تجاري مهم ومن خلال القمة سيتم الاستفادة من خبرات الدول مع جذب استثمارات عربية للبلاد".

وأضاف، أن "العراق حريص على لعب دوراً مهماً في إعادة الاستقرار الى المنطقة واستثمار القمة للدفع باتجاه موحد لإعادة اعمار غزة ومساعدة ودعم البلدان العربية الأخرى مثل لبنان".

وتابع، أنه "أكثر من نصف القادة العرب سيشاركون في القمة وسيتم اصدار قرارات مهمة تدفع بالعمل العربي الى الامام"، مبيناً أن "القمة الاميركية الخليجية لا تؤثر على القمة العربية وولي العهد السعودي وامير قطر سيشاركان في قمة بغداد".

ولفت الى ان "تمثيل سوريا على مستوى الخارجية امر طبيعي، ولا يقلل من اهمية القمة"، مردفاً أنه "العراق حريص على استثمار الاجتماعات لدعم استقرار سوريا وفلسطين ولبنان.

وأشار الى ان "العراق سيستضيف بعد القمة مؤتمر بغداد الدولي للمياه الخامس بحضور عربي ودولي لمناقشة ازمة المياه"، مؤكداً أن "القمة ستخرج بقرارات ومواقف عربية وتستجيب لطموحات الشارع العربي، فضلاً عن الخروج بموقف موحد ازاء فلسطين".