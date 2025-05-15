انت الان تتابع خبر غوتيريش يصل الى بغداد للمشاركة في أعمال القمة العربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصل إلى العاصمة بغداد للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ34 التي ستنعقد بعد غد، السبت".

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين استقبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لدى وصوله إلى مطار بغداد الدولي".

ورحّب الوزير "بزيارة الأمين العام إلى بغداد"، مشيداً بدور "الأمم المتحدة في دعم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة".

وثمن حسين، مشاركة غوتيريتش في أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين، التي ستُعقد في السابع عشر من الشهر الجاري، بمشاركة واسعة من القادة والمسؤولين العرب والدوليين".

وأكد الوزير أن "حضور الأمين العام يعكس اهتمام المنظمة الدولية بتعزيز الشراكة مع الدول العربية، ودعم الجهود الإقليمية الرامية إلى مواجهة التحديات المشتركة عبر الحوار والتعاون البنّاء".

