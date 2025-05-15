انت الان تتابع خبر السوداني يعزي الأوساط الثقافية والأدبية برحيل الشاعر موفّق محمد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عزّى الأوساط الثقافية والأدبية برحيل الشاعر موفّق محمد".

وأضاف، أن "الراحل كان تجسيداً فاعلاً للشاعر الملامس لهموم الناس وتطلعاتهم وللقضايا الوطنية، بما تركه من أشعار، سواء بالفصحى أو باللهجة الشعبية".

وتابع: "تغمّد الله الراحل بواسع رحمته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".