انت الان تتابع خبر لماذا تتميز القمة العربية في بغداد عن سابقاتها؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأنهت العاصمة بغداد الاستعدادات الأمنية والفنية كافة لاستقبال القادة والرؤساء والمسؤولين العرب، حيث ستُعقد القمة في القصر الرئاسي داخل المنطقة الخضراء.ويقول رحيم في حديث للسومرية نيوز، ان "القمة العربية في بغداد جاءت في ظرف حرج جداً بالنسبة للمنطقة وتداعيات الصراع ما بين إيران والولايات المتحدة الاميركية والوضع في سوريا وحتى الوضع في اوكرانيا وروسيا القى بضلاله على المنطقة ومع توقيت زيارة ترامب للمنطقة، وكل هذا يعطي الى مؤتمر القمة اهمية كبيرة تميزها عن سابقاتها".

ويضيف، ان "مخرجات القمة ستتركز على الصراع في المنطقة وبالدرجة الاساس قضية غزة وحل شامل للقضية الفلسطينية، كما ان القضية السورية ستأخذ اولوية أيضاً، بالإضافة الى حل حزب العمال الكردستاني وخلاص العراق من هذا العبء وكذلك الصراع ما بين الولايات المتحدة وإيران والمفاوضات الجارية".

