انت الان تتابع خبر السوداني: هيبة الدولة في حصر السلاح ولا تطبيع مع إسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح السوداني أن "ثنائية السلاح لا تتطابق مع مفهوم الدولة"، مضيفا: "واجهنا الإرهاب لعقدين، واليوم نعمل على تقوية مؤسساتنا الأمنية، من خلال خارطة طريق قانونية وسياسية وأمنية تهدف لحصر السلاح بيد الدولة فقط".وفي سياق آخر، حسم السوداني الجدل بشأن موقف العراق من التطبيع.

وأكد السوداني، خلال المقابلة مع سكاي نيوز عربية، على عدم وجود أي نية لدى العراق للاعتراف بإسرائيل أو توقيع معاهدة سلام معها.

وشدد رئيس الوزراء العراقي على تمسك بلاده بالموقف العربي الثابت من القضية الفلسطينية.

