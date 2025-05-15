انت الان تتابع خبر في بغداد.. اجتماع ثلاثي على هامش القمة العربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حسين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه المصري والأردني عقده في بغداد وحضرته السومرية، "كان هناك اجتماع ثلاثي على هامش القمة العربية وجرى مناقشة العلاقات الثلاثية وجملة ملفات في مجالات التنمية".وأضاف "كان هناك انسجام واضح في رؤية الدول الثلاث في القضايا المصيرية في الوطن العربية منها القضية الفلسطينية وتمت مناقشة الازمات وكيفية التعامل معها، وجرى مناقشة ملفات الطاقة وفروعها وكذلك المجال التجاري والزراعي وقطاعات اخرى".

من جانبه، قال وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي، "قمة بغداد ستكون ناجحة وتعكس وحدة موقف في مناقشة الملفات العربية وتكريس التعاون في مختلف المجالات وتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة"، مشددا بالقول "نعمل مع بغداد من اجل ان ترتقي القمة".

ولفت "ناقشنا كيفية تحقيق تعاون مشترك في قطاعات حيوية تنعكس خيرا، وحددنا مساحات التعاون من اجل انتاج ما هو خير للدول الثلاث، واتفقنا على السير في خطوات عملية للانطلاق نحو خطوات حقيقية تشعر بها شعوب هذه الدول"، مضيفا "هناك تنسيق مع بغداد بشكل مستمر لحل الازمات، ونعمل على الاستفادة من الفرص المشتركة".

بدوره، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، "احتضان هذه القمة في بغداد خير دليل على مدى الاستقرار والامن والازدهار الذي يشهده العراق"، مضيفا "سنعمل على دعم هذه القمة لتخرج بمخرجات تدعم القضايا العربية".