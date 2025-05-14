انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد لزيدان سعي الحكومة إلى توطيد التعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365 ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان".

واضاف البيان، ان "اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض الاستعدادات والترتيبات الجارية لعقد القمّة العربية الـ 34، التي ستستضيفها العاصمة بغداد السبت المقبل، والقمم الموازية لها، وما تمثله من خطوة مهمة تؤكد تولي العراق دوره المحوري في المنطقة وتعزز مكانته الإقليمية والدولية".

واكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان، "سعي الحكومة إلى توطيد التعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، لترسيخ سيادة القانون، وتأمين أعلى تنفيذ لمستهدفات برنامجها التنموي والاقتصادي والخدمي، تلبيةً لطموح المواطن العراقي في جميع أرجاء البلاد".

