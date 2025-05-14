انت الان تتابع خبر العراق يتحرك بشان القوات التركية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو اللجنة محمد الشمري لـ الخليج 365، ان "القوات التركية موجودة في شمال العراق بذريعة ملاحقة حزب العمال الكردستاني"، مبينا ان "هناك حراك من الحكومة لعقد مفاوضات والتوصل الى اتفاق لسحب القوات التركية من العراق".

وأضاف ان "حزب العمال لم يحل نفسه بل هي دعوة من عبد الله اوجلان للحزب كي يرمي السلاح"، لافتا الى ان "الحزب لم يرمي السلاح الى الان ولديه تعقيبات على هذه الدعوة".

وذكر ان "عبد الله اوجلان معتقل لدى القوات التركية وقسم كبير من حزب العمال يعتقد ان اوجلان اصدر هذا القرار بسبب ضغوط معينة"، لافتا الى ان "قسم كبير من حزب العمال مازالوا يحملون السلاح ولهم مواقف من الحكومة التركي"، مشددا على "ضرورة عدم اهمال هذا الجانب الحفاظ على سيادتنا من التواجد التركي شمال العراق".