انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة تشيد بالجهود التي يبذلها العراق لإعادة مواطنيه من الهول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، حيث جرى استعراض مسار التعاون بين العراق والمنظمة الدولية، والأوضاع في المنطقة، وأبرز الملفات التي سيجري بحثها في القمّة العربية الرابعة والثلاثين، التي ستستضيفها العاصمة بغداد السبت المقبل، والقمم الموازية لها".

وبيّن السوداني، "أهمية الدور الذي تضطلع به البعثة الأممية في العراق والممثل الخاص للأمين العام، والبرامج التي تجري رعايتها بالتعاون مع الحكومة"، مؤكداً "التزام العراق باستمرار التنسيق المشترك، وحاجة المنطقة إلى تعزيز الحوار، من أجل خلق المزيد من الفرص للتنمية المستدامة".

من جهته، سلّم الحسان "رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى رئيس مجلس الوزراء، تضمنت الإشادة بالجهود المتسارعة التي يبذلها العراق مؤخرًا لإعادة المواطنين العراقيين من مخيمَي الهول وروج، ومرافق الاحتجاز في سوريا، واهمية تخصيص الموارد للحفاظ على عملية إعادة التأهيل والإدماج والمساءلة، بما يتماشى مع القوانين والمعايير الدولية".

وأكد "مواصلة مكاتب الأمم المتحدة المعنية تعاونها الوثيق مع السلطات المختصة في العراق لضمان عودة آمنة للمواطنين العراقيين، وتيسير إعادة إدماجهم".