انت الان تتابع خبر السوداني يطلق الأعمال التنفيذية للمدينة الصناعية في الزبير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "افتتح، عبر دائرة تلفزيونية، مصنع الصلب في الشركة العامة للحديد والصلب بمحافظة البصرة، بطاقة 600 ألف طن سنوياً".



كما أطلق السوداني – بحسب البيان - الأعمال التنفيذية للمدينة الصناعية في قضاء الزبير، ومشروع مصنع البصرة لإنتاج الكلور والصودا الكاوية.

