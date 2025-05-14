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السوداني يطلق الأعمال التنفيذية للمدينة الصناعية في الزبير

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السوداني يطلق الأعمال التنفيذية للمدينة الصناعية في الزبير

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "افتتح، عبر دائرة تلفزيونية، مصنع الصلب في الشركة العامة للحديد والصلب بمحافظة البصرة، بطاقة 600 ألف طن سنوياً".

كما أطلق السوداني – بحسب البيان - الأعمال التنفيذية للمدينة الصناعية في قضاء الزبير، ومشروع مصنع البصرة لإنتاج الكلور والصودا الكاوية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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