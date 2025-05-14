انت الان تتابع خبر وزير الخارجية: حضور القادة يهدف الى دعم بغداد في استعادة دورها الريادي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حسين في كلمة له خلال مؤتمر صحفي بشان القمة العربية في بغداد حضرته الخليج 365، إن "بغداد ترحب بأشقائها العرب اعتزازاً يليق بعراقتها"، مشرا الى ان "اللجنة التحضيرية للقمة العربية في بغداد أنجزت عملاً كبيراً".وتابع، ان "مشاركة القادة والمسؤولين بهذه الظروف الاستثنائية تؤكد رغبتهم بتوحيد الموقف العربي بما يخدم الأمة العربية وتنميتها ورفاهيتها ودعم بغداد ودورها الفاعل بالمنطقة".

وأضاف، انه " ستشارك عشرون منظمة عربية بهذه القمة فضلاً عن منظمات دولية بينهم الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لدول التعاون الإسلامي وضيف الشرف رئيس وزراء إسبانيا".

وبين وزير الخارجية: "نحو 300 صحفي من المؤسسات العراقية و200 من الصحافة الدولية"، مردفا انه "تم عقد 16 اجتماعاً للجنة الإدارية العليا للقمة العربية في بغداد".