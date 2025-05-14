انت الان تتابع خبر ​السامرائي يرحب بقرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف "وإذ نُشيد بالموقف المسؤول للمملكة العربية السعودية ، وجميع الدول الشقيقة والصديقة التي أسهمت في الدفع بهذا الاتجاه، فإننا نرى في هذا القرار تمهيداً لتمكين الدولة السورية من إعادة بناء اقتصادها، ودعم مؤسساتها، وتوفير بيئة أكثر استقراراً للشعب السوري الشقيق بعد سنوات من المعاناة والعزلة".

وأكد السامرائي أن "هذه الخطوة تمثل فرصة لتعزيز الانفتاح والتعاون مع المحيط العربي والدولي، وتسهم في دعم الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة"، داعيا إلى "مواصلة الحوار والحلول الدبلوماسية في معالجة أزمات المنطقة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال، اليوم الثلاثاء، أمام منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، إنه سيعلن رفع العقوبات عن سوريا حتى يمنحها "فرصة الازدهار".