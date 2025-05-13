انت الان تتابع خبر سامي وأبو رغيف يناقشان تعزيز التعاون المشترك في المجالات الإدارية والفنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمالية ورد لـ الخليج 365، أن "وزير المالية طيف سامي محمد، استقبلت رئيس هيئة الإعلام والاتصالات نوفل أبو رغيف في مقر الوزارة".

وناقش الجانبان، بحسب البيان، "سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الإدارية والفنية، وتنسيق الجهود لدعم برامج الحكومة في تطوير الأداء المؤسسي".

وأكدت سامي "أهمية التكامل بين المؤسسات الوطنية، خاصة في مجالات تبادل المعلومات وتحديث الأنظمة، لما له من أثر مباشر في رفع كفاءة العمل وتحسين الخدمات".

من جانبه، أبدى رئيس الهيئة "استعداد مؤسسته لدعم مشاريع الوزارة في الجوانب التكنولوجية والرقمية، وتوفير الخبرات الفنية لتسريع الإنجاز وتحقيق الأهداف المشتركة".

وتابع البيان، أن "الطرفين اتفقا على مواصلة التنسيق وعقد اجتماعات دورية لمتابعة المشاريع المشتركة وتنفيذ الخطط المتفق عليها".