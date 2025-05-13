انت الان تتابع خبر الحكومة: عدد مهم من الزعماء والملوك والرؤساء أكدوا حضورهم لقمة بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العوادي للوكالة الرسمية وتابعته الخليج 365، إن "انعقاد القمة العربية في بغداد يمثل استعادة العراق لدوره المحوري في المنظومة العربية"، لافتاً إلى أن "عددًا مهمًا من الزعماء والملوك والرؤساء العرب أكدوا رسميًا حضورهم للقمة عبر إشعارات وجهت إلى وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء".

وتوقع أن "تكون هذه القمة من أنضج القمم العربية من حيث التمثيل ونوعية الحضور"، مبيناً أن "انعقادها في بغداد يحمل دلالات مهمة منها ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني، وإبراز نضج الدولة العراقية وقدرتها على استضافة القادة والملوك العرب، ومناقشة القضايا العربية الأساسية".

