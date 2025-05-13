انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية: نرحب بقرار حزب العمال باختيار الطريق السلمي لإنهاء النزاع المسلح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رشيد في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "نعرب عن تأييدنا لقرار مؤتمر حزب العمال الكردستاني، في اختيار الطريق السلمي الديمقراطي، لإنهاء النزاع المسلح".واضاف "ونرحب بهذا القرار، كونه خطوة جيدة لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، وفتح صفحة جديدة نحو إجراء حوار حقيقي وبنَاء وخلق أرضية ملائمة للتوصل إلى سلام شامل ودائم، يضع نهاية لعقود من النزاعات والمآسي والآلام، وتدشين مرحلة مهمة من العمل السياسي والدبلوماسي والبرلماني".

وتابع: "كما أكدنا سابقا ونؤكد مرة أخرى، أن السبيل الوحيد لحل المشاكل والصراعات، هو الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاهم".

وأكد دعم "العراق لجميع جهود السلام الرامية إلى حقن الدماء والعيش المشترك في ظل ترسيخ الديمقراطية، وضمان حقوق الجميع، والعمل معا لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في بناء علاقات إيجابية ومتينة، مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وحماية السيادة وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار لشعوبنا".