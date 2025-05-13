انت الان تتابع خبر السوداني يوجه جميع مؤسسات ودوائر الدولة بتعزيز العمل لإنجاح تنظيم القمة العربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خُصص لبحث التحضيرات والترتيبات النهائية لعقد القمة العربية والقمة التنموية والاقتصادية في العاصمة بغداد السبت المقبل".

واطلع السوداني بحسب البيان، على "الخطط الأمنية والإدارية واللوجستية الخاصة بتأمين انعقاد القمة، ومتابعة الجوانب التنظيمية والفنية لضمان حسن الاستقبال والتنظيم الأمثل لفعاليات المؤتمر".

ووجّه السوداني "جميع مؤسسات ودوائر الدولة بتعزيز العمل والتنسيق، كلّ حسب اختصاصه، لإنجاح تنظيم عقد القمة العربية، بوصفها حدثاً مهماً يؤكد مكانة العراق ودوره المحوري والفاعل عربياً وإقليمياً".

