انت الان تتابع خبر مصدر: الحلبوسي زار كركوك لهذا السبب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "الحلبوسي أجرى زيارة غير معلنة إلى كركوك والتقى خلالها رئيس مجلس المحافظة محمد الحافظ وبعض أعضاء الحكومة المحلية".

وأضاف، أن "رئيس حزب تقدم دعا جميع الجهات السياسية لدعم الإدارة الجديدة في كركوك للمضي قدماً بتقديم الخدمات".

يذكر أن كركوك تشهد انقساماً سياسياً بسبب رفض بعض الأطراف الاعتراف بشرعية الحكومة المحلية.