انت الان تتابع خبر الجامعة العربية تشيد بالإجراءات العراقية لقمة بغداد: ناجحة من جميع النواحي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر رشدي في حديث للسومرية نيوز، ان "جميع الإجراءات المتبعة للأعداد لعقد القمة العربية في العاصمة بغداد ناجحة من جميع النواحي".



وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قد هنئ في وقت سابق من اليوم العراق على توليه رئاسة القمة العربية.