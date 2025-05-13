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الجامعة العربية تشيد بالإجراءات العراقية لقمة بغداد: ناجحة من جميع النواحي

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الجامعة العربية تشيد بالإجراءات العراقية لقمة بغداد: ناجحة من جميع النواحي

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر رشدي في حديث للسومرية نيوز، ان "جميع الإجراءات المتبعة للأعداد لعقد القمة العربية في العاصمة بغداد ناجحة من جميع النواحي".

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قد هنئ في وقت سابق من اليوم العراق على توليه رئاسة القمة العربية.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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