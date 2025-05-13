انت الان تتابع خبر الحلبوسي يؤكد لمحافظ نينوى دعمه الكامل للمحافظة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المحافظ في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الدخيل استقبل اليوم محمد الحلبوسي، خلال زيارته إلى مدينة الموصل، لبحث الأوضاع العامة في المحافظة، وذلك بحضور عدد من مستشاري المحافظ ومعاونيه ومديري الدوائر الحكومية، ورحب الدخيل بالحلبوسي، وأشاد بدوره الداعم للمحافظة في مختلف المجالات، لا سيما ما يتعلق باستحصال الحقوق المالية المرتبطة بالتعويضات وتمويل مشاريع الإعمار".وأضاف المكتب، أن "الدخيل استعرض خلال اللقاء خطة نينوى التنموية في مختلف القطاعات"، مشيراً إلى "إحراز تقدم كبير في القطاع الصحي عبر إنشاء عدد من المستشفيات من موازنة المحافظة، وفي القطاع التربوي من خلال إنجاز 640 مدرسة جديدة. كما أكد قرب افتتاح مطار الموصل الدولي في العاشر من حزيران المقبل، والذي يتم تنفيذه وفق المواصفات الفنية العالمية، بما في ذلك تنصيب جميع الأجهزة الملاحية"، مبيناً أن "نينوى تحتل المرتبة الأولى بين المحافظات من حيث الأمن والاستقرار السياسي والمجتمعي".

من جانبه، عبّر الحلبوسي عن سعادته بزيارة نينوى، مثمناً جهود الحكومة المحلية في تحقيق الاستقرار ودفع عجلة الإعمار والبناء.

وبحسب البيان، أكد الحلبوسي التزامه بـ"تقديم الدعم الكامل للمحافظة"، مشيرا الى حرصه على "استكمال مشاريع إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة فيها".

