رئيس الوزراء يؤكد ضرورة تعزيز آليات الجامعة العربية في التصدي للمشاكل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الثلاثاء، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط"، مبينا انه "جرى، خلال اللقاء، استعراض الاستعدادات والترتيبات النهائية لعقد القمة العربية في العاصمة بغداد السبت المقبل، والسعي لأن تكون القمة مميزة وناجحة بشكل يعكس مكانة العراق العربية والإقليمية وتساهم في تحقيق آمال وطموحات الشعوب العربية".

وأضاف ان "اللقاء اكد أهمية القمة التي تنعقد في مرحلة حساسة من مراحل الأحداث والتحديات التي تواجهها المنطقة والعالم العربي، والدور البارز للعراق في وضع الحلول الجارية وتقديم المبادرات العملية التي تعالج القضايا المعاصرة".

وشدد رئيس الوزراء "على ضرورة تعزيز آليات الجامعة العربية ومؤسساتها، في مختلف جوانب التعاون العربية والشراكة في التصدي للمشاكل الاقتصادية والبيئية والتنموية، وكذلك في مجال التعاون الأمني المشترك بين الدول العربية".

