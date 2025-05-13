انت الان تتابع خبر إشادة عربية وطموح بقرارات فعالة في مخرجات قمة بغداد العربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخلال الاجتماع الذي سبق القمة العربية، قال مندوب جيبوتي في الجامعة العربية: "نعرب عن دعمنا لجميع ملفات الدعم المشترك بين الدول العربية".من جهته، أوضح مندوب الصومال في الجامعة العربية: "ضرورة أن تعمل شعوبنا العربية بنحو مشترك لمواجهة الأزمات وتحقيق التنمية الشاملة".

فيما شدد وكيل وزارة المالية السعودي على أن "بلاده تولي اهتماماً كبيراً بما يخص الاقتصاد في الدول العربية والمنطقة"، مستدركا "نجدد شكرنا للعراق على استضافة هذه القمة".

في حين، اعتبر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني أن "دورتنا الاستثنائية الحالية تعكس طموحاتنا لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي".

كما أعرب مندوب جيبوتي في الجامعة العربية عن دعم بلاده لـ"جميع ملفات الدعم المشترك بين الدول العربية".