انت الان تتابع خبر وزير التجارة الليبي: نأمل بالخروج بقرارات إيجابية من قمة بغداد ولابد من الاستثمار المتبادل والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال الحويج في كلمة له خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بغداد، "أملنا كبير بقمتنا هذه في العراق للخروج بقرارات إيجابية بما يخص التكامل الاقتصادي".



وأضاف الحويج، "لا بد من إيجاد أطر كافلة للتعاون الاقتصادي بين دولنا العربية والاستثمار المتبادل"، مستدركا بالقول "شكراً للعراق على الاستضافة العربية".

