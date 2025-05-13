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وزير التجارة الليبي: نأمل بالخروج بقرارات إيجابية من قمة بغداد ولابد من الاستثمار المتبادل

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وزير التجارة الليبي: نأمل بالخروج بقرارات إيجابية من قمة بغداد ولابد من الاستثمار المتبادل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الحويج في كلمة له خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بغداد، "أملنا كبير بقمتنا هذه في العراق للخروج بقرارات إيجابية بما يخص التكامل الاقتصادي".

وأضاف الحويج، "لا بد من إيجاد أطر كافلة للتعاون الاقتصادي بين دولنا العربية والاستثمار المتبادل"، مستدركا بالقول "شكراً للعراق على الاستضافة العربية".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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