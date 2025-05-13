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الأمين العام للجامعة العربية من بغداد: يجب التوصل لرؤية عربية في التعامل مع الاضطرابات

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الأمين العام للجامعة العربية من بغداد: يجب التوصل لرؤية عربية في التعامل مع الاضطرابات

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بغداد - ياسين صفوان - وقال أبو الغيط خلال كلمة له في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد في بغداد وتابعته الخليج 365، انه " أهنئ العراق على توليه رئاسة القمة العربية".


واشار الى ان " الدول العربية يمكن أن تكون في حال أفضل إذا اعتمدت نهجاً تشاركياً".

وتابع، انه " شهدت تحولات كبيرة أثناء وصولي أمس إلى العاصمة بغداد"، لافتا الى ان " الدول العربية مطالبة بالتعامل مع التحديات برؤية جماعية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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