انت الان تتابع خبر الأمين العام للجامعة العربية من بغداد: يجب التوصل لرؤية عربية في التعامل مع الاضطرابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أبو الغيط خلال كلمة له في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد في بغداد وتابعته الخليج 365، انه " أهنئ العراق على توليه رئاسة القمة العربية".



واشار الى ان " الدول العربية يمكن أن تكون في حال أفضل إذا اعتمدت نهجاً تشاركياً".

وتابع، انه " شهدت تحولات كبيرة أثناء وصولي أمس إلى العاصمة بغداد"، لافتا الى ان " الدول العربية مطالبة بالتعامل مع التحديات برؤية جماعية".