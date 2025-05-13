انت الان تتابع خبر مستشار رئيس الوزراء ينصح بترك الدعايات الانتخابية حول خور عبد الله والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصميدعي خلال حديثه لبرنامج (من الاخير)، الذي تبثه فضائية السومرية، ان "ميناء الفاو لم يبق لخور عبد الله أي قيمة، والاتفاقية مع الكويت لتنظيم الملاحة وعلاقتنا معهم في افضل حالاتها".



واشار الى ان "تأثير الغاء اتفاقية خور عبد الله اشد على العراق من احتلال الكويت"، مشدداً على "ضرورة ترك الدعايات الانتخابية بهذا الملف والتوجه نحو اظهار اهمية ميناء الفاو كونه سيغير واقع العراق".