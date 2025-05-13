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مستشار رئيس الوزراء: الحكومة حافظت على دور العراق المحوري والفاعل

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مستشار رئيس الوزراء: الحكومة حافظت على دور العراق المحوري والفاعل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الصميدعي خلال حديثه لبرنامج (من الاخير)، الذي تبثه فضائية السومرية، ان"القيادات السياسية الشيعية حائرة ولا تعرف ماذا تريد بشأن حضور الشرع الى القمة والعلاقات مع سوريا".

واضاف، ان "العراق رفض ارسال قوات عسكرية الى سوريا والحكومة الحالية حافظت على بقاء العراق بدوره الفاعل والمحوري".

واشار الى ان "العراق اذا كان خارج الترتيب الدولي سيخضع لنتائج الوضع الجديد"، مبينا انه "على الشعب العراقي مجازاة السوداني على ما قدمه في رئاسته للوزراء".

واختتم بان "العراق قد يمر بحكومة انتقالية في ظل المتغيرات الحاصلة بالشرق الاوسط".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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