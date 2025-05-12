انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء لصندوق النقد الدولي: حققنا إنجازات في المجالات المالية والمصرفية والاقتصادية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق جان غيوم بولان، والممثل المقيم للصندوق في العراق محمد جابر".

وثمن السوداني "جهود صندوق النقد الدولي في دعم العراق ومؤسساته المالية والنقدية، بما يعيد دورها الحيوي على الصعيدين المحلي والدولي، لاسيما وأن الصندوق يعد شريكاً أساسياً لجهود العراق في إصلاح الاقتصاد وتعزيز استقراره"، مؤكداً أن "الإنجازات التي حققتها الحكومة في المجالات المالية والمصرفية والاقتصادية تمثل خطوات إيجابية نحو تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد".

وأشار إلى "أهمية استمرار دعم الشركاء الدوليين للحكومة في تكثيف الجهود للتخفيف من تأثير التحديات التي تواجهها المنطقة، بما يسهل تنفيذ الخطوات الساعية إلى تنويع الاقتصاد واستدامته، من خلال ما وفرته من بيئة استثمارية استقطبت مشاريع تنموية كبرى".

من جانبه، أشاد بولان "بالتقدم الكبير الذي حققته الحكومة العراقية في مجال الإصلاح الاقتصادي، من خلال تطوير النظام الضريبي والكمركي"، مبدياً استعداد صندوق النقد الدولي "لزيادة التنسيق والعمل المشترك، وتقديم المشورة اللازمة في مجالات تعزيز الإيرادات غير النفطية".

