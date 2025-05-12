انت الان تتابع خبر الحكومة تنفي اخباراً نسبت لرئيس الوزراء: سياسة السوداني المصارحة مع الشعب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان ورد لـ الخليج 365، "انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار تُنسب لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والحكومة، وهي أخبار عارية عن الصحة، ولا تمتّ إلى الحقيقة بصلة"، مبينا ان "مطلقوها يهدفون إلى تضليل الرأي العام، والتسابق المبكر لتحقيق مصالح ذاتية ومكاسب شخصية لا تراعي مصالح العراق العليا".

واضاف "في الوقت الذي ننفي فيه جميع هذه المزاعم، نؤكد أنّ سياسة رئيس مجلس الوزراء هي المصارحة مع أبناء شعبه، وأنّ المنصات الرسمية هي المصادر التي يجب اعتمادها لأي خبر أو موقف حكومي معين"، داعيا "وسائل الإعلام كافة، بمختلف مسمياتها، بالحذر من تداول الأخبار غير الدقيقة وتناقلها، مع الاحتفاظ بالحقّ القانوني بمقاضاة أية جهة تتعمد التضليل والتشويه للإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، التي تشهد اليوم استحقاقات كبيرة في مختلف المستويات والصُّعُد".