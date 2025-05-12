انت الان تتابع خبر رئيس البرلمان ووزير العدل يبحثان تنفيذ العفو ومشكلات التسجيل العقاري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب المشهداني، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل اليوم، وزير العدل خالد شواني، والكادر المتقدم في الوزارة لبحث تنفيذ قانون العفو العام".واستمع رئيس مجلس النواب الى "شرح مفصل لواقع تنفيذ قانون العفو العام واعداد المساجين وادارة شؤونهم وطبيعة اللجان العاملة في اعادة التحقيق وإطلاق سراح المشمولين"، مؤكداً على "ضرورة تسهيل تطبيق فقرات القانون وحل المعوقات التي تحول دون تنفيذه".

وحول مشاكل النزلاء شدد المشهداني، على ان "يكون الحل سريعا خصوصا في موضوع الطعام، كذلك موضوع الحوادث داخل السجون بالتنسيق مع الاجهزة الامنية وجهاز الامن الوطني للسيطرة على حوادث الشغب".

وطلب رئيس البرلمان، من وزير العدل "متابعة الحالات المرضية الحرجة للنزلاء شخصيا وتنظيم زيارات لهم". كما تم بحث مشاكل التسجيل العقاري والتأكيد على ادخال الاتمتة والارشفة الالكترونية من قبل جهات رصينة ومعالجة جميع المشاكل المتعلقة بها.

من جانبه، وعد الوزير بالاستجابة لجميع ما تم بحثه في هذا اللقاء ومطالبا بدعم مجلس النواب واعضاءه في مساعدة الوزارة لاداء واجباتها على اكمل وجه.

