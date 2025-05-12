انت الان تتابع خبر السامرائي: القمة العربية محطة مهمة في تاريخ الأمة والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "القمّة العربية لدورة الانعقاد الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية التي تُعقد في بغداد تمثّل محطة مهمة في هذا الظرف الحساس من تاريخ الأمة العربية، حيث تتقاطع التحديات الإقليمية مع تطلعات الشعوب".



وأضاف السامرائي، أن "احتضان بغداد لهذا الحدث يؤكد مكانتها التاريخية ودورها المحوري في تعزيز وحدة الصف العربي والعمل المشترك لمواجهة الأزمات الكبرى".

