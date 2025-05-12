انت الان تتابع خبر رئيس إقليم كردستان يرحب بحلّ "PKK" وإلقاء السلاح: خطوة مصيرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بارزاني في بيان أن قرار حزب العمال الكردستاني (PKK) بحل نفسه وإلقاء السلاح خطوة مصيرية تفتح صفحة جديدة في المنطقة وحان الوقت للرد على هذه الخطوة الهامة بخطوات إيجابية وضرورية أخرى من قبل جميع الأطراف المعنية ما يخلق أرضية صلبة ومناسبة ويصبح أساساً لسلام دائم وشامل، مشدداً على الاستعداد الكامل للإقليم "لمواصلة تقديم أي نوع من المساعدة والدعم لإنجاح هذه الفرصة التاريخية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب العمال الكردستاني حلّ نفسه وإنهاء العمليات العسكرية ضد الدولة التركية.

وكشف الحزب، اليوم الإثنين 12 أيار 2025، عن مخرجات المؤتمر 12 للحزب والقرارات التي اتخذت خلاله، من أبرزها "حل الحزب وإلقاء السلاح"، و"إنها جميع الأنشطة التي كانت تُمارس باسم الحزب".

جاء في إعلان الحزب لنتائج المؤتمر أن "نضال الحزب كسر سياسة الإنكار والتدمير ضد شعبنا، ووصل بالقضية الكردية إلى نقطة الحل عبر السياسات الديمقراطية، وبذلك يكون حزب العمال الكردستاني قد أنجز مهمته التاريخية. وعلى هذا الأساس، اتخذ المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكردستاني، بهدف تنفيذ وإدارة العملية بقيادة القائد عبد الله أوجلان، قرارات بحل هيكله التنظيمي وإنهاء أسلوب الكفاح المسلح وبدء النضال السياسي".

وذلك، عقب سلسلة طويلة من المفاوضات بين أوجلان والحكومة التركية في إطار مساع لبناء "عملية سلام دائم" بين الطرفين عقب نزاع مسلّح دام لأربعة عقود، ودعوة زعيم الحزب اتباعه إلى إلقاء السلاح.