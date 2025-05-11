انت الان تتابع خبر السامرائي في ضيافة رئيس الجمهورية.. تأكيد على دعم مسارات الشراكة الوطنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السامرائي، ان الأخير "التقى اليوم، برئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد في قصر السلام ببغداد، حيث جرى التباحث في عدد من القضايا الوطنية، وفي مقدّمتها دعم مسارات الشراكة الوطنية، وتعزيز التمثيل العادل للمحافظات، وتمكينها من أداء دورها في البناء والإعمار".وتناول اللقاء، وفق البيان، "تطورات المشهد السياسي، وضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، واعتماد الحوار سبيلاً لمعالجة التحديات، بما يُعزّز الاستقرار ويكرّس التوازن في إدارة الدولة".

وأشاد السامرائي خلال اللقاء "بالدور الذي تضطلع به رئاسة الجمهورية في ضمان احترام الدستور، وحماية التعددية الوطنية، ومواقف فخامة الرئيس في دعم التفاهمات الوطنية والحفاظ على المسار الديمقراطي للبلاد".

