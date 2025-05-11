انت الان تتابع خبر الشيخ همام حمودي: قمة بغداد تأكيد لموقع العراق واستثمار ببناء استقرار المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشيخ حمودي، خلال ملتقى الحوار الذي عقد السبت في قاعة الانتصار، ان "احتضان بغداد لمؤتمر القمة العربية هو دلالة تؤكد مدى الاستقرار الذي بلغه العراق، ونجاح مشروعه الديمقراطي العربي الإسلامي، وتفتح آفاق أمامه لتعزيز التعاون مع كثير من الدول المتحمسة لذلك".



وأكد، أن "العراق يسعى لاستثمار موقعه في معالجة قضايا المنطقة وبناء استقرارها، بما يخدم جميع دولها، لافتا إلى أن رئاسة العراق للقمة العربية تمنحه الفرصة للدفاع عن مصالح الأمة بشجاعة، وبلورة مبادرات ورؤى جديدة تجاه ما تواجهه من تحديات خطيرة".