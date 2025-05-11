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الشيخ همام حمودي: قمة بغداد تأكيد لموقع العراق واستثمار ببناء استقرار المنطقة

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الشيخ همام حمودي: قمة بغداد تأكيد لموقع العراق واستثمار ببناء استقرار المنطقة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الشيخ حمودي، خلال ملتقى الحوار الذي عقد السبت في قاعة الانتصار، ان "احتضان بغداد لمؤتمر القمة العربية هو دلالة تؤكد مدى الاستقرار الذي بلغه العراق، ونجاح مشروعه الديمقراطي العربي الإسلامي، وتفتح آفاق أمامه لتعزيز التعاون مع كثير من الدول المتحمسة لذلك".

وأكد، أن "العراق يسعى لاستثمار موقعه في معالجة قضايا المنطقة وبناء استقرارها، بما يخدم جميع دولها، لافتا إلى أن رئاسة العراق للقمة العربية تمنحه الفرصة للدفاع عن مصالح الأمة بشجاعة، وبلورة مبادرات ورؤى جديدة تجاه ما تواجهه من تحديات خطيرة".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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