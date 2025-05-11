انت الان تتابع خبر المشهداني وزيدان يبحثان معالجة "تلكؤ" تنفيذ قانون العفو و"إشكالات بسجن الناصرية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للمشهداني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "التقى القاضي فائق زيدان اليوم، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ورافقه عدد من النواب المكلفين ضمن لجنة متابعة تنفيذ قانون العفو العام".

وأضاف، أن "اللقاء بحث اليات تنفيذ قانون العفو العام وشمول الابرياء داخل السجون بفقراته واعادة التحقيق في القضايا السابقة وأهم المعوقات التي تعوق تنفيذه، ومغادرة حالة التلكؤ التي تبطئ الإجراءات".

وتابع أن "الرئيس المشهداني بحث مع فائق زيدان الاشكالات التي يشتكي منها المواطنون في سجن الناصرية ووضع الحلول اللازمة لانهائها وعدم تكرارها".

من جانبه، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، وفق البيان، على "الاستجابة لحل جميع الاشكالات والمعوقات التي تحصل في جميع المحافظات ومنها الاشكالات في سجن الناصرية"، مشيدا بـ"تعاون مجلس النواب في اقرار القوانين ومتابعتها".