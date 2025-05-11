انت الان تتابع خبر المفوضية تستنجد بالدعوات لحث المواطنين على تحديث بياناتهم‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتنتهي عملية تحديث البيانات في الرابع والعشرين من أيار وهو ما دفع المفوضية الى حث المواطنين للإسراع بتحديث بياناتهم والتي تشمل إضافة ونقل وتصحيح معلومات الناخب

اما المواطن الذي وجد بعملية التحديث اجراءات بسيطة طالب ايضا بضرورة عدم هدر الناخبين لاصواتهم سواء بعدم التحديث او بيعها مقابل اموال لبعض الجهات التي تسعى للاستحواذ عليها.



تحديث السجلات والمشاركة بالانتخابات تعتبر ضرورة ملحة يجب التوعية من اجلها سيما وان انتخابات العام الفين وخمسة وعشرين تمثل منعطفا مهما في تاريخ العراق الحديث كونها الامل في تغير الواقع السياسي نحو الافضل.