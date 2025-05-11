انت الان تتابع خبر مباحثات "مشتعلة" لتشكيل التحالفات الانتخابية.. القانون "لا يحمي المستقلين" وسباق نحو "التكتلات" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يقول النائب المستقل ياسين العامري في حديث للسومرية نيوز، إن "قانون الانتخابات الحالي والذي يعتمد على نظام سانت ليغو ويتعامل مع كل محافظة كدائرة واحدة، لا يتيح للمرشح الفرد الفوز بالانتخابات الا بصعوبة "، مشيرا الى انه "لذلك ستلجأ جميع الكتل والنواب للتحالفات".



وأشار الى ان "الايام المقبلة ستكون حافة بالمباحثات والاتفاقات قبل غلق تسجيل التحالفات "، مشيرا الى انه "لغاية ساعة اغلاق تسجيل التحالفات من قبل المفوضية، سيكون هناك الكثير من التغييرات على خارطة التحالفات الانتخابية".

وأوضح أن "القانون يتيح للكتل السياسية ان تتحالف في محافظة بتحالف معين، وتنزل في محافظة اخرى بتحالف اخر مع كتل اخرى "، مؤكدا "عدم إمكانية البت او التوقع بخارطة التحالفات الانتخابية المقبلة لان المباحثات مستمرة بين الكتل السياسية وحتى بالنسبة للنواب والمرشحين الجدد والمستقلين، فكل شيء قابل للتغيير".

وقبل أسبوع من الان، مددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فترة تسجيل التحالفات الانتخابية لغاية 14 من أيار الجاري، والتي ستنتهي بعد 3 أيام من الان، فيما بلغ عدد التحالفات حتى الان اكثر من 70 تحالفا، مع وجود اكثر من 300 حزب.