انت الان تتابع خبر اليوم.. بغداد تستقبل أول وفود القمة العربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السفير العراقي في القاهرة والمندوب العراقي الدائم بجامعة الدول العربية، قحطان خلف الجنابي، إن "وفد الجامعة العربية والمندوبين الدائمين وموظفي الجامعة سيصلون إلى بغداد اليوم الأحد لكي تبدأ الاجتماعات يوم غدٍ الاثنين المتمثلة باجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي".



وبين ان "الاجتماع غدا سيناقش جميع القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي ستعرض على وزراء التجارة والاقتصاد العرب، والذين ستصدر عنهم مشاريع القرارات التي يصادق عليها القادة العرب في قمتهم المرتقبة في 17 أيار".

وتتهيأ العاصمة بغداد بشكل كبير لاستقبال رؤساء ووفود 21 دولة لعقد القمة العربية الـ34 منذ تأسيس جامعة الدول العربية، وهي الرابعة التي تستضيفها بغداد في تاريخها، فيما يتطلع العراقيون لأن تكون القمة بوابة لطرح مشاريع سياسية واقتصادية وجيوسياسية مهمة على سبيل التعاون العربي في المنطقة وفقا للمتغيرات الإقليمية والدولية.