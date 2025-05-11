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مستشار دولة القانون: افراغ البرلمان من الرقابة فسح المجال لبعض الوزراء بالتمدد

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مستشار دولة القانون: افراغ البرلمان من الرقابة فسح المجال لبعض الوزراء بالتمدد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الموسوي، لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، "هناك ارادة تعمل على تعطيل مجلس النواب"، مؤكداً أن "افراغ البرلمان من الرقابة فسح المجال لبعض الوزراء بالتمدد".

وأضاف، أن "بعض الوزراء اصبحوا يتعالون على النواب"، مبيناً أن "مجلس النواب اصبح ميت سريريا في الوقت الحالي".

وتابع، أن "70% من النواب لن تكون لهم مقاعد في البرلمان المقبل".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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