انت الان تتابع خبر مستشار دولة القانون: افراغ البرلمان من الرقابة فسح المجال لبعض الوزراء بالتمدد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الموسوي، لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، "هناك ارادة تعمل على تعطيل مجلس النواب"، مؤكداً أن "افراغ البرلمان من الرقابة فسح المجال لبعض الوزراء بالتمدد".وأضاف، أن "بعض الوزراء اصبحوا يتعالون على النواب"، مبيناً أن "مجلس النواب اصبح ميت سريريا في الوقت الحالي".

وتابع، أن "70% من النواب لن تكون لهم مقاعد في البرلمان المقبل".