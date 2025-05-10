انت الان تتابع خبر السوداني يهنئ بوتين بذكرى النصر ويؤكد اهمية مواصلة التعاون الثنائي بين البلدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ور لـ الخليج 365، ان الاخير "بعث برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وذلك بمناسبة ذكرى يوم النصر".



وأشار خلال البرقية، إلى "عمق العلاقات بين العراق وروسيا الاتحادية، وأهمية مواصلة التعاون الثنائي في المجالات كافة، بما يخدم مصالح شعبي البلدين الصديقين".