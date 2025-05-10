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برلمانية: قمة بغداد انطلاقة جديدة للعراق على صعيد العالم

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برلمانية: قمة بغداد انطلاقة جديدة للعراق على صعيد العالم

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت نصيف في تغريدة على منصة "أكس"، وتابعتها الخليج 365، إن "مؤتمر قمة بغداد انطلاقة جديدة للعراق باتجاه الدور الريادي على صعيد الدول العربية الشقيقة ودول العالم".
وتابعت: "نفتخر باستضافة الرؤساء العرب في بغداد العروبة منار العلم والثقافة والمعرفة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً".
وقدمت نصيف، شكرها "لرئيس مجلس الوزراء ولكل من ساهموا في انعقاد قمة بغداد".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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