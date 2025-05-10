انت الان تتابع خبر برلمانية: قمة بغداد انطلاقة جديدة للعراق على صعيد العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت نصيف في تغريدة على منصة "أكس"، وتابعتها الخليج 365، إن "مؤتمر قمة بغداد انطلاقة جديدة للعراق باتجاه الدور الريادي على صعيد الدول العربية الشقيقة ودول العالم".

وتابعت: "نفتخر باستضافة الرؤساء العرب في بغداد العروبة منار العلم والثقافة والمعرفة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً".

وقدمت نصيف، شكرها "لرئيس مجلس الوزراء ولكل من ساهموا في انعقاد قمة بغداد".

