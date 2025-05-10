انت الان تتابع خبر الحلبوسي مرحبا بالاشقاء العرب: نثمن جهود رئيس الوزراء والمعنيين بالعمل لاستضافة القمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحلبوسي في تدوينة على منصة (X) تابعتها الخليج 365، "أهلاً بالأشقاء العرب في بغداد العروبة لعقد قمتهم، التي نأمل أن تكون مخرجاتها تتلاءم مع تحديات المرحلة الراهنة وتلبِّي تطلُّعات الشعب العربي".

واضاف "نقدِّر ونثمِّن جهود رئيس مجلس الوزراء وجميع المعنيين معه في السعي والعمل الدؤوب لاستضافة القمة العربية والأشقاء بكامل الاستعدادات والجهوزية من أجل إنجاح هذا المؤتمر".