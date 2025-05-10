انت الان تتابع خبر المفوضية تحدد شرطا لنقل المركز الانتخابي لمواطني 4 محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي في حديث لـ الخليج 365، إن "عملية التحديث هي أولى مراحل العملية الانتخابية وهي مهمة جداً وتضمن حقوق الناخبين للمشاركة في الانتخابات المقبلة"، مبينة ان "مفوضية الانتخابات شرعت بمرحلة تحديث سجل الناخبين منذ 25 اذار الماضي وهي مستمرة في استقبال الناخبين في 1079 مركز تسجيل منتشرة في عموم محافظات العراق".وأضافت غلاي، أن "المفوضية تستقبل المواليد الجدد من مواليد 2007 و 2006 و 2005 هي مشمولة بالانتخابات. والناخبين غير المسجلين سابقاً الذين يودون الاضافة او حالات التصحيح في البطاقة اذا كان هناك خطأ في الاسم وخاصة الاسماء المركبة وتغيير في صورة الوجه ومنها حالات حذف المتوفين من الممكن مراجعة أقرب مركز تسجيل لمحل سكنهم".

وتابعت غلاي، أن "الناخب الذي يحتاج الى نقل وتغيير داخل المحافظات او من محافظة الى اخرى يجب عليه مراجعة مركز التسجيل"، مبينة ان "النقل داخل محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وكركوك، مسموح فيها للذين يحملون بطاقة تموينية قبل 9/12/2013 فهولاء مسموح لهم النقل داخل هذه المحافظات ومن محافظة الى أخرى".

وأشارت غلاي، الى أن "عملية التحديث عند مراجعة اي مركز من مراكز التسجيل لا تحتاج الى وقت طويل وإنما إجراءات سهلة وسريعة وبسيطة"، لافتة الى ان "الفرق الجوالة تسير الى كل مؤسسات ودوائر الدولة وحتى المؤسسات الإعلامية، ومن يحتاج الى فرقة جوالة ممكن ان يتصل بمكاتبنا الانتخابية مكاتب المفوضية في عموم محافظات العراق ومن ضمنها مكتبي الكرخ والرصافة".

ونوهت المتحدثة باسم المفوضية الى انه "من ضمن التسهيلات، إذا كان الشخص الذي يود تحديث بيناته من سكنة البصرة على سبيل المثال ويعمل في اربيل او العكس، فمن الممكن ان يحدث بيناته في مكان عمله دون الرجوع الى محافظته الأصلية".

