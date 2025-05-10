انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية: نرحب بالتغير الذي حصل في سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الجمهورية في مقابلة صحفية تابعتها الخليج 365، ان "القمة العربية ستشهد صدور قرارات جيدة بشأن قضايا المنطقة"، مبينا ان "مستوى مشاركة سوريا في القمة العربية يحددها مسؤولوها".

وأضاف "نرحب بالتغير الذي حصل في سوريا"، معربا عن امله ان "ينعم الشعب السوري بالسلم والاستقرار بعد سنوات المعاناة".

وتابع ان "‏بقاء القوات الأميركية على الحدود السورية لمحاربة داعش ضروري"، معربا عن قلقه "من بعض الجماعات المتواجدة على الحدود المشتركة مع سوريا".

وحول تواجد التحالف الدولي، ذكر رئيس الجمهورية ان "المفاوضات هي من تقرر مصير قوات التحالف بالبلاد"، موضحا انه "إذا اقتضت الحاجة تغيير الاتفاقيات مع أميركا فسنفعل".

واكد ان "القوات العراقية لا تعطي مجالا لأي مجموعة أو تنظيم استعمال أراضينا للهجوم على دول الجوار".

