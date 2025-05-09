انت الان تتابع خبر السوداني يحدث بياناته الانتخابية عبر برنامج (شارك) ويدعو إلى مشاركة واسعة بالانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حدث بياناته الانتخابية من خلال برنامج (شارك)".

ودعا السوداني، بحسب البيان، الى "المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية المقبلة".

وفي وقت سابق، رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، انطلاق برنامج "شارك" لتعزيز مشاركة الشباب الانتخابية الذي أعده المجلس الأعلى للشباب لتعزيز مشاركتهم في العملية الانتخابية".

