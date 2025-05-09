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السوداني يحدث بياناته الانتخابية عبر برنامج (شارك) ويدعو إلى مشاركة واسعة بالانتخابات

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السوداني يحدث بياناته الانتخابية عبر برنامج (شارك) ويدعو إلى مشاركة واسعة بالانتخابات

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حدث بياناته الانتخابية من خلال برنامج (شارك)".
ودعا السوداني، بحسب البيان، الى "المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية المقبلة".
وفي وقت سابق، رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، انطلاق برنامج "شارك" لتعزيز مشاركة الشباب الانتخابية الذي أعده المجلس الأعلى للشباب لتعزيز مشاركتهم في العملية الانتخابية".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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