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السوداني يهنئ البابا الجديد باختياره لرئاسة الكنيسة الكاثوليكية

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السوداني يهنئ البابا الجديد باختياره لرئاسة الكنيسة الكاثوليكية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في تغريدة على منصة "اكس"، "نهنئ قداسة البابا (ليو الرابع عشر) باختياره لرئاسة الكنيسة الكاثوليكية في روما والعالم، ونسأل الله العليّ القدير أن يمدّه بأسباب النجاح في أداء مهامّه الجديدة المشرفة، وأن يستديم مسار العمل من أجل سلام العالم وأمن الإنسان في كلّ مكان".

 

وأضاف أن "المسار الذي اختطته حاضرة الفاتيكان بوصفها مثابةً للخير والمحبّة والطمأنينة والتقارب بين الأديان والشعوب، وإعلاء القيم الأخلاقية والإنسانية".

 

وانتخب الكاردينال الأميركي روبرت بريفوست بابا جديدا للكنيسة الكاثوليكية، ليصبح بذلك أول أميركي يتولى هذا المنصب في تاريخ الفاتيكان.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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