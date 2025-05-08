انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يهنئ بابا الفاتيكان الجديد ‎بمناسبة انتخابه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رشيد في تغريدة على منصة "اكس"، أصدق التهاني والتبريكات إلى قداسة البابا ليو الرابع عشر بمناسبة انتخابه حبراً أعظم وبابا الكنيسة الكاثوليكية، متمنين له التوفيق والنجاح في أداء رسالته الإنسانية الكبيرة في الانتصار للسلام، وترسيخ قيم التعايش السلمي بين شعوب العالم أجمع.

‏واعرب رئيس الجمهورية عن "اعتزازنا الكبير بالعلاقات الوثيقة التي تجمع العراق والفاتيكان، وحرصنا على تعزيز التعاون والعمل المشترك لكل ما من شأنه إرساء الأمن والاستقرار والعيش المشترك ونبذ الحروب والصراعات في العالم".

وانتخب الكاردينال الأميركي روبرت بريفوست بابا جديدا للكنيسة الكاثوليكية، ليصبح بذلك أول أميركي يتولى هذا المنصب في تاريخ الفاتيكان.