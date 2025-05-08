انت الان تتابع خبر السوداني: طريق التنمية يمثل فرصة للتكامل بين العراق وتركيا ودول المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في تصريح صحفي مشترك مع الرئيس التركي، تابعته الخليج 365، أنه "علاقتنا مع تركيا علاقة جوار، وأكدنا موقفنا الثابت بأن أمن العراق وتركيا واحد"، مشيرا الى ان "حزب العمال الكردستاني محظور في العراق".

وتابع، أنه "لن نسمح لأي جهة باستخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار، وهناك لجان مستمرة في اجتماعاتها بشأن ملف المياه".

ورحب السوداني "بعملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني"، مبيناً أنه "وقعنا عدداً من مذكرات التفاهم في مختلف المجالات، وطريق التنمية يمثل فرصة للتكامل بين العراق وتركيا ودول المنطقة".

وأضاف، أنه "نحن بصدد إنشاء هيئة لمشروع طريق التنمية وجادون في تنفيذ المشروع، وأبدينا استعداداتنا لبناء مصانع تركية في العراق بمشاركة القطاع الخاص".

وأشار الى ان "ما يحصل في غزة إبادة جماعية ومواقفنا مع تركيا متطابقة، وننظر إلى سوريا جزء من الأمن القومي العراقي"، مؤكداً أنه "جادون في مواجهة داعش وهو يشكل خطراً حقيقياً على أمن المنطقة".

