انت الان تتابع خبر اردوغان: نرحب بدور العراق في استقرار المنطقة وهذا بفضل الرؤية الحكيمة للسوداني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اردوغان في مؤتمر صحفي المشترك مع السوداني، وتابعته الخليج 365، أنه "سنواصل تعزيز التعاون مع العراق، وأكدنا عزمنا على مواصلة مكافحة الإرهاب"، مشيرا الى ان "18 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع خلال العام الماضي، ونأمل توسيع التعاون مع العراق بشأن قطاع الكهرباء".

ورحب اردوغان "بدور العراق في استقرار المنطقة وهذا بفضل حكمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، داعياً جميع الدول إلى المشاركة في البنية التحتية لطريق التنمية".

وأضاف، أن "العراق يتعامل مع سوريا على نحو يسهم في استقرار المنطقة، وانتهاكات (إسرائيل) تحول المنطقة إلى بركة دماء خاصة في غزة".

وعبر الرئيس التركي، عن "شكره لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني على زيارته، فيما وجه تحياته إلى الشعب العراقي".

