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العراق وتركيا يوقعان 10 مذكرات تفاهم في عدد من المجالات

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العراق وتركيا يوقعان 10 مذكرات تفاهم في عدد من المجالات

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب اردوغان رعيا مراسم التوقيع على 10 مذكرات تفاهم بين العراق وتركيا في عدد من المجالات".
وأشار الى ان المذكرات تضمنت: "مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات، مذكرة تفاهم في مجال إجراءات التشغيل القياسية للعودة الطوعية للمواطنين العراقيين من تركيا، مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات العدلية، مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، بروتوكول تعاون بشأن افتتاح فرع للجامعات التركية في بغداد والبصرة".
وأضاف البيان، أنه "تم توقيع ايضاً، مذكرة تفاهم في مجال إدارة الطوارئ والكوارث، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العلاقات العامة الرقمية، ومذكرة تفاهم في مجال أنشطة القياس والمعايرة، ومذكرتا تفاهم في مجال التعاون التدريبي لوزارة الداخلية".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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