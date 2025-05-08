انت الان تتابع خبر بحضور السوداني.. انطلاق أعمال الاجتماع الرابع لمجلس التعاون الستراتيجي بين العراق وتركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "أعمال الاجتماع الرابع لمجلس التعاون الستراتيجي رفيع المستوى، انطلقت بين العراق وتركيا في العاصمة التركية أنقرة".



وأشار الى ان "الاجتماع حضره رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان".