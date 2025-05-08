انت الان تتابع خبر المفوضية تقرر منع بعض الأحزاب من الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير عام الدائرة هيمان تحسين إن "هنالك أحزاباً لا يمكنها المشاركة بالانتخابات بسبب انتهاء ولايتها"، مشيرا الى ان "هذا القرار اتخذ من قبل مجلس المفوضين؛ مالم يتم عقد مؤتمر دوري لأي حزب لانتخاب قيادة وولاية جديدة لرئيسه وأعضاء القيادة بغية السماح لهم بالمشاركة في العملية الديمقراطية".وبين، أنه “في كل عملية انتخابية هنالك الكثير من الفقرات التي يجب أن تنفذ من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومن ضمنها تسجيل التحالف أو الاندماج الذي يحصل فيما بين الأحزاب، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي حدد بموجبه موعد الانتخابات في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل باشرت مختلف الدوائر والأقسام والشعب بالمباشرة اعمالها لتهيئة جميع الأجواء والإجراءات الإدارية واللوجستية والقانونية في ما يتعلق بإجراء العملية الانتخابية".

وأكد أن "دائرة شؤون الأحزاب فتحت أبوابها من أجل تسجيل التحالفات السياسية ودعوة الأحزاب الراغبة بالتسجيل للحضور إلى الدائرة بغية إتمام إجراءاتها أصولياً، فضلاً عن إقامة الندوات للفريق المختص من الدائرة بحضور شركاء العملية السياسية بغية تسليط الضوء على آلية التسجيل والاندماج وولايتها والإجابة على جميع الأسئلة التي توجَّه من قبلهم إلى فريق الدائرة".

وبين تحسين، أن “الدائرة تقف على جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه الأحزاب وحلحلتها في ما يخص وضعها القانوني من الانتخابات من عدمه، وهي مستمرة بالتسجيل إلى آخر يوم حدد من قبل مجلس المفوضين"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.